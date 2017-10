Van Nieuwenhoven verlaat politiek

Van Nieuwenhoven zat de afgelopen jaren voor de PvdA in de gemeenteraad van Den Haag. Op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van volgend jaar staat ze op een onverkiesbare 26e plaats. ,,Op 74-jarige leeftijd sluit zij haar indrukwekkende carrière af'', aldus de Haagse PvdA-afdeling woensdag.

Van Nieuwenhoven zat van 1981 tot 1982 en daarna van 1983 tot 2004 in de Tweede Kamer. Tussen 1998 en 2002 was ze voorzitter van de volksvertegenwoordiging. Daarna was ze een paar maanden fractievoorzitter van de PvdA, na Ad Melkert en voor Wouter Bos.

Na haar vertrek uit de landelijke politiek werd Van Nieuwenhoven gedeputeerde in Zuid-Holland. In 2010 werd ze als lijsttrekker verkozen in de gemeenteraad van Den Haag.