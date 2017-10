Man na mishandeling meisje opgepakt bij EHBO

Ⓒ Hollandse Hoogte

SITTARD - Een 19-jarige man uit het Limburgse Stein die een 17-jarige plaatsgenote had mishandeld, is in de nacht van dinsdag op woensdag tegen de lamp gelopen bij een EHBO-post waar hij zich na zijn daad wilde laten behandelen. Het slachtoffer, dat een vleeswond had opgelopen, was al bij de post en vriendinnen van haar herkenden hem.