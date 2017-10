Zorgen om politieke systeem

De staatscommissie brengt woensdag verslag uit van het eerste deel van haar werkzaamheden. Met oplossingen komt Remkes woensdag nog niet, wel zet hij uiteen welke problemen zijn commissie heeft gevonden. Zoals de lange kabinetsformatie waar kiezers meer invloed op zouden kunnen uitoefenen en de zorgen over digitale beïnvloeding rondom verkiezingen.

De staatscommissie baseert haar oordeel onder meer op de inbreng van honderden Telegraaflezers. Die gaven door welke problemen zij zien met het huidige parlementaire stelsel.

Referenda

Remkes ziet dat er onder de bevolking „ruime steun” bestaat voor referenda. Dat middel blijft zijn commissie dan ook onderzoeken, ook al wil het nieuwe kabinet raadgevende referenda afschaffen en voor de bindende variant ’een pas op de plaats’. Remkes ziet dat als een „bezweringsformule” om nu niks te doen, maar hij ziet eventueel mogelijkheden voor de toekomst.

Analyse

De gemaakte analyse van de sterke en zwakke punten van de Nederlandse parlementaire democratie deelt Remkes woensdag alvast. Op zes punten wil zijn commissie de komende tijd verdergaan in het onderzoek:

1: Zoals hierboven benoemd, maakt de commissie zich zorgen over de rol van de politieke partijen. „Politieke partijen verbinden de samenleving met de politiek maar lijden aan functieverlies. Ze hebben nog maar weinig leden (2,3% van de kiesgerechtigde bevolking) en moeten uit die leden dan geschikte kandidaten zoeken”, schrijft de commissie. Het oordeel luidt dan ook: „Dat is niet goed voor het vertegenwoordigend stelsel.”

2: Het principe van vertegenwoordiging. Veel mensen hebben niet het idee dat hun belangen goed vertegenwoordigd worden in de Eerste en Tweede Kamer.

3: De kabinetsformatie. De commissie vraagt zich af of kiezer niet meer invloed moeten krijgen op dit proces. „Bij de verkiezingen kiezen de mensen een nieuwe Tweede Kamer, maar geen nieuw kabinet. Formaties duren vaak (erg) lang in Nederland en het is een gesloten proces. Kan dat niet anders, sneller en transparanter?”

4: De weerbaarheid van de democratie. De staatscommissie vraagt zich af of de rechtsstaat niet beter beschermd moeten worden tegen ondermijning. „De staatscommissie maakt zich in dit verband ook zorgen over de risico’s van digitalisering, in het bijzonder over de beïnvloeding van kiezers met gerichte digitale middelen (het gebruik van big data en micro targeting).”

5: De macht van de nationale overheid. Steeds vaker worden besluiten niet meer door de nationale politiek genomen, maar door gemeenten, de EU of provincies. Tegelijkertijd kijken mensen de nationale politiek aan als er problemen zijn op die dossiers.

6 Het tweekamerstelsel. De commissie ziet dat de Tweede Kamer belangrijker is dan de Eerste Kamer in ons stelsel. „De taakverdeling tussen de Tweede en de Eerste Kamer is echter niet altijd even duidelijk en als de beide Kamers het niet eens zijn is er ook geen regeling om conflicten op te lossen.”