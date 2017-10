Primeur: koffie bestellen in gebarentaal

Wie bij deze Sign Language Coffee Bar een espresso, cappuccino of caffè latte wil bestellen, kan dat alleen maar doen in gebarentaal. Weet je niet hoe dat moet, dan biedt een scherm met dertig korte, geluidloze filmpjes uitkomst. De barista’s laten daar per item op de menukaart zien hoe de bestelling eruit ziet in gebarentaal.

Voor bedenker Bas de Ruiter is de Sign Language Coffee Bar het volgende in een rij projecten om jonge mensen met een handicap aan het werk te helpen. Tien jaar geleden begon hij Ctaste, waar de gast in het donker dineert en wordt bediend door blinde obers. Daarna volgden Ctalents, een werkbemiddelingsbureau voor doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden, en CtheCity, een ontdekkingstocht in het duister door een stukje nagebouwd Amsterdam.

Werkeloosheid

„De werkloosheid onder doven en blinden is 70 procent en dat is niet nodig. Wij willen daar wat aan doen door studenten en andere jongeren die een opleiding volgen een goeie bijbaan te bieden in de koffiebar”, aldus De Ruiter. „We hopen dat de bar veel klanten zal trekken, niet alleen dove maar juist ook horende.”

Als de koffiebar goed gaat lopen, ziet De Ruiter uitbreiding wel zitten, maar niet per se met filialen in andere steden. „Het liefst zien we dat bedrijven met grote kantoren een Sign Language Coffee Bar krijgen als koffiecorner.”

Subsidie

Het project krijgt financiële steun van de Start Foundation voor sociaal ondernemerschap en van de familie Van Oord, de familie achter de gelijknamige baggergigant. „Dat is voor ons een flinke opsteker, want een project als dit is bij de bank toch een moeilijk verhaal”, zegt De Ruiter.