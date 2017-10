Strafhof vonnist op 22 november tegen Mladic

Volgens hen speelde Mladic een centrale rol in de gruwelijkheden van de Bosnische burgeroorlog (1992-1995). Met name zijn betrokkenheid bij de etnische zuivering in Srebrenica, waar de Nederlands militairen van Dutchbat werkzaam waren, is berucht. De Serviërs vermoordden daar ruim 8000 moslimmannen- en -jongens.

Mladic werd op 26 mei 2011 gearresteerd in Lazarevo en op 31 mei naar Nederland overgebracht, waar hij werd overgedragen aan het Joegoslavië-Tribunaal. Bijna een jaar later begon het proces tegen hem. Het tribunaal is sinds december vorig jaar bezig geweest met het formuleren van het vonnis. In de meeste zaken voor het tribunaal kost het formuleren van het vonnis veel tijd.

De verdediging heeft betoogd dat Mladic nooit het bevel heeft gegeven tot moordpartijen. De slachting bij Srebrenica in juli 1995 bestond uit wraakacties van personen over wie Mladic geen enkele controle had, stelden zijn advocaten voor het tribunaal. De circa zeshonderd Nederlandse blauwhelmen bij de VN-enclave werden op 11 juli 1995 overrompeld door Mladic’ troepen. Het Joegoslavië-Tribunaal bestempelde de slachtpartij al in 2004 als volkerenmoord.