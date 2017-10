Aangifte om festival met cowboys en indianen

Je (kind) verkleden als cowboy kan in de ogen van Actiegroep De Grauwe Eeuw niet door de beugel. Ⓒ Hollandse Hoogte / Cultura Images RF

UTRECHT - Een actiegroep is gevallen over een feest waarbij kinderen als cowboys en indianen verkleed gingen. Tegen de organisator, TivoliVredenburg in Utrecht, is bij de politie aangifte gedaan wegens discriminatie. De politie bevestigt de aangifte.