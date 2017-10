Karin gebruikte pepperspray en werd beboet

Karin werd verliefd op Hans, maar hij was geen lieverdje. Toen hij een lening wilde afsluiten op haar naam besloot ze bij hem weg te gaan. „Hans werd gek, hij wilde niet dat ik ging. Ik heb zes weken bij een vriendin gewoond en in die tijd heeft Hans er van alles aan gedaan om mij weer voor zich te winnen. Het scheelde niet veel of ik ging op zijn avances in.

Hij wist precies wat hij tegen me moest zeggen. Toen ik een woning voor mezelf kreeg, stond een week later de politie bij mij op de stoep. Of Hans bij mij was; hij was al twee jaar voortvluchtig.”

„Niet veel later stond hij midden in de nacht voor de deur. Ik ben 1.70, hij ruim 2 meter. Ik was machteloos tegen hem. Hij vloog me aan en tilde me bij mijn keel tegen de muur aan.”

Karin kon net bij de pepperspray die ze ooit van een vriend had gekregen. Ze spoot Hans in zijn ogen. Hij was heel agressief, hij had me ik weet niet wat kunnen aandoen. Hans liet me meteen los toen ik gesprayd had en zakte gillend van de pijn door zijn knieën. Mijn buurman kwam op het tumult af en trok Hans aan zijn jas naar buiten.

Niet Hans werd meegenomen door de politie, maar Karin. „Hij verdraaide de boel volledig.”

