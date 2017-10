Zoektocht naar mes in Krabbeplas afgerond

In het onderzoek naar de moord op de 21-jarige Graciela Gomes Rodrigues uit Rotterdam wordt de Krabbeplas in Vlaardingen door duikers afgezocht. Ⓒ Roel Dijkstra

VLAARDINGEN - De politie en marineduikers hebben hun zoektocht in de Krabbeplas in Vlaardingen afgerond. Ze zochten naar bewijsmateriaal in het onderzoek naar de moord op een 21-jarige Rotterdamse. Er zijn een ,,paar zaken´´ uit het water gehaald, maar een woordvoerster van de politie kon woensdagavond niet zeggen wat er is gevonden.