Pensioenfondsen herstellen langzaam maar zeker

Bij veel grote fondsen zijn de resultaten nog zó matig dat op de langere termijn een korting van de pensioenen op de loer ligt, zo blijkt uit de cijfers die fondsen bekend hebben gemaakt. Zo zitten de grote fondsen ABP, Zorg&Welzijn en de pensioenfondsen voor de metaal (PME en PMT) nog diep in de gevarenzone.

De financiële gezondheid van een pensioenfonds wordt gemeten in de zogeheten dekkingsgraad. Die graad geeft aan hoe veel geld een fonds bezit ten opzichte van de huidige en toekomstige pensioenen.

Bij een dekkingsgraad van 105% is er dus 1,05 euro in kas ten opzichte van 1,00 euro aan toegezegd pensioen. Bij een dekkingsgraad die lager is dan 100% is er dus minder geld in kas dan het fonds aan pensioen wil uitkeren.

De wet eist dat fondsen een behoorlijke buffer opbouwen om tegenvallers op te vangen. Die buffer is minimaal 5 procent maar voordat een fonds de pensioenen mag verhogen, moeten de buffers nog veel hoger zijn. Als een fonds langdurig beneden de 100 procent dekkingsgraad zit, dan moeten de pensioenen worden gekort.

Hieronder een alfabetische lijst van veel pensioenfondsen die hun beleidsdekkingsgraad eind september 2017 bekend hebben gemaakt.

ABP: 99,3%

ABN Amro: 128%

Ahold: 108,3%

Bakkers: 99,5%

Banden & Wielen: 96%

Bibliotheken: 114%

Bisdommen: 133%

Bouw: 113%

BPL (Landbouw): 99,6%

De Nederlandsche Bank: 119,8%

Detailhandel: 108,3%

Fysiotherapeuten: 96,6%

Groothandel: 104,4%

Horeca & Catering: 111%

KLM Algemeen: 112,7%

KLM Cabine: 110,9%

KLM Vliegend Personeel: 124,4%

Openbaar Vervoer: 106,8%

PGB: 103,7%

PME: 98,4%

PMT: 98,9%

PNO Media: 99,3%

Recreatie: 98,1%

Reiswereld: 98,4%

Rockwool: 98,7%

Sabic: 110,5%

Schoen en Lederwaren: 111,7%

Schoonmaak: 97,3%

Schilders: 108,9%

Spoorwegen: 110,4%

Staples: 119,8%

Telegraaf: 109,4%

UWV: 100,6%

Vervoer: 103,5%

Zorg & Welzijn: 96,7%

Zuivel: 108,1%