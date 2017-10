Terrorist Rotterdam had genoeg voor bloedbad

LIVE – Verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (v.a. 9.00 uur)

Jaouad A. bezat bovendien een Bulgaarse Kalasjnikov met twee magazijnen vol patronen, waaronder vijftien explosieve kogels. Hij had een afbeelding van een IS-vlag en 188 stuks zwaar illegaal Cobra 6-vuurwerk in huis. Tot overmaat van ramp stond op zijn computer een handleiding voor het maken van een bom uit dat vuurwerk.

Bij elkaar bevat de voorraad ’mini-handgranaten’ ruim negen kilo buskruit. Alleen al met die hoeveelheid in huis had hij de halve Van Speykstraat in de lucht kunnen laten vliegen. Het Nederlands Forensisch Instituut stelde eerder vast dat Cobra’s, elk afzonderlijk al genoeg om een hand weg te blazen, ‘massa-explosief’ kunnen reageren. Dat wil zeggen dat bij ontbranding van één stuk vuurwerk, al dan niet per ongeluk, op hetzelfde moment de hele partij kan exploderen. ,,Vast staat dat de Super Cobra 6 zeer gevaarlijk vuurwerk betreft’’, stelde de rechter vast in een eerdere zaak, ,,en dat ontploffing hiervan, afhankelijk van de plaats van ontploffing en de positie ten opzichte van het lichaam, zelfs dodelijk kan zijn.’’

De 31-jarige man keek ook onthoofdingsfilmpjes en hij was actief op radicale websites. Hij bad vijfmaal per dag. Voor Justitie staat vast dat hij serieuze terreurplannen had. Het OM brengt vandaag een afgeluisterd gesprek in het geding. Jaouad A. spreekt daar met andere mannen over de mogelijkheid van een aanslag op het Turkse consulaat in Rotterdam. Volgens zijn advocaat spraken ze alleen in algemene zin over mogelijke doelwitten van terroristen.