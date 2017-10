Rookgordijn rond Elatik: politie lakt gevoelige info weg

Elatik werd op verzoek van korpschef Aalbersberg ingehuurd om adviezen te geven over diversiteit en de bestrijding van onder meer discriminatie. De Telegraaf heeft via een WOB-procedure al haar rapporten opgevraagd, maar veel adviezen worden door de politie niet openbaar gemaakt. Zo schrijft Fatima Elatik ’na tendentieuze publicaties’ een communicatie-strategie voor de politie. De meeste adviezen zijn in de documenten zwart gemaakt. Ook aanbevelingen over diversiteit en discriminatie zijn door de politie onleesbaar gemaakt.

Gemeenteraadsleden zijn verbaasd over de schimmigheid. „Er moet een heel goede reden zijn om dingen niet openbaar te maken. Je kunt niet alles onder de mantel van geheimhouding achterhouden”, zegt raadslid Van Lammeren (PvdD).