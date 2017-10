Op stoel voor antiquariaat? €220 boete!

Ton Stille drinkt koffie voor zijn antiquariaat. ’U bent erbij mannetje’, beslisten twee boa’s, ’220 euro boete!’ Ⓒ Frits Widdershoven

Maastricht - Hij dacht eerst dat ze een grapje maakten. Maar de twee bijzondere opsporingsambtenaren bleken bloedserieus. Of Ton Stille even 220 euro wilde dokken omdat hij illegaal op een stoel voor zijn antiquariaat in Maastricht zat. En oh ja, ook nog zeven euro administratiekosten.