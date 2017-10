Column: Geen liefdesbaby

Na zeven maanden puffen en persen is het regeerakkoord door de nieuwe coalitie eindelijk gebaard. Het oogt niet als een liefdesbaby, eerder als een moetje. Het is volgens mij het maximale resultaat wat je kon verwachten van deze vier partijen met een totaal verschillend mens- en toekomstbeeld.

Toch ben ik positief over de ingeslagen richting en dat ze een aantal zaken durven aan te pakken. Zo is de bescheiden hervorming van het belastingstelsel verstandig evenals de lastenverlichting voor middeninkomens. Met de poging het werkgeverschap aantrekkelijker te maken en de Wet Werk en Zekerheid en Wet DBA af te serveren toont men lef.

De keuze voor meer geld naar Defensie en Onderwijs en de klimaataanpak is hard nodig. Alles valt en staat wel met de exacte uitwerking. Ronduit teleurstellend is de btw verhoging en de verhoging van het box 2 tarief wat slecht uitpakt voor familiebedrijven en dga's.

Onbegrijpelijk is het ontbreken van een visie op de toekomst van de EU, onze handelspolitiek, digitalisering en onderwijs en ondernemerschap. Gelukkig gaat het goed met de economie, want we moeten het voorlopig met dit regeerakkoord doen. Laten we er het beste van maken. Ik ga ervoor!