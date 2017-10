Carpoolen in modern jasje

De onderneming legt het initiatief voor autodelen bij bedrijven neer en richt zich op ondernemingen met meer dan tweehonderd medewerkers; er werden al succesvolle proeven gedraaid bij bedrijven als Accenture, PwC en Engie. „Er lopen ook pilots met bedrijfsterreinen in Hoofddorp, Amsterdam en België”, vertelt medeoprichter en directeur Joost Bijlsma.

De bedrijfsterreinen vormen een rideshare community en daarmee onderscheidt Toogethr zich van andere apps die zich op autodelen richten. „Wij werken met besloten gemeenschappen binnen de app die we inrichten naar de wensen van een bedrijf. Vervolgens nodigen we medewerkers uit om mee te doen. Via de app kunnen ze collega’s vinden met wie ze van en naar werk kunt rijden.”

De motivaties voor bedrijven om zich aan te sluiten bij de startup zijn uiteenlopend. „Sommige bedrijven vinden het belangrijk om een actieve rol te hebben bij het terugdringen van de CO2-uitstoot, andere zien ridesharing als een oplossing voor het parkeerprobleem bij hun kantoor en ook het sociale aspect – dat medewerkers op een andere manier met hun collega’s in aanraking komen – speelt voor bedrijven mee.”

De medewerkers worden gestimuleerd om mee te doen met beloningen vanuit de bedrijven zelf (bijvoorbeeld met lunchbonnen of een parkeerplek bij de deur) en vanuit Toogethr. „Wij hebben een puntenprogramma waarbij gespaard kan worden voor producten als een koffiemok of thermoskan.”

De startup hoopt eind dit jaar rond de tienduizend gebruikers te hebben aangesloten bij de app en heeft als uiteindelijke doel het terugdringen van het fileprobleem. De ambitie is hoog: „We hebben laten uitrekenen dat er 20% minder file ontstaat als je 25.000 auto’s structureel van de weg haalt. Met het nieuwe ridesharen is het volgens ons mogelijk om dit in 2025 te realiseren.”