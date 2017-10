Politie waarschuwt voor betaalnummer

Bij de politie Midden-Nederland zijn meerdere meldingen en klachten binnengekomen van mensen die het betaalnummer hadden gebeld en er daarna pas achterkwamen dat het niet van de politie is, vertelt een woordvoerster. „Onze juridische afdeling is op de hoogte gesteld.”

De bijbehorende website draagt de naam ’Geen spoed wel politie’. Dat is een slogan die de politie zelf ook gebruikt, voor het eigen nummer 0900-8844. Wie in plaats van dat nummer het betaalnummer 0900-0235 belt, wordt automatisch doorverbonden met het politienummer. Het is niet bekend of dit altijd gebeurt.