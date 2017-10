Coffeeshopbaas hoopt op gratie Thaise koning

Zijn advocaat Sidney Smeets vertelde donderdag vanuit Bangkok dat de algemene verwachting is dat Vajiralongkorn gevangenen zal vrijlaten ter gelegenheid van zijn kroning. Van Laarhoven voldoet volgens zijn raadsman aan de basisvoorwaarden om in aanmerking te komen.

Coffeeshop

Tilburger Van Laarhoven (57) zit sinds 2014 vast in Thailand. Hij is veroordeeld tot 75 jaar gevangenisstraf voor witwassen van geld dat hij met zijn coffeeshops Grass Company, in Tilburg en Den Bosch heeft verdiend. Twintig ervan moet hij uitzitten.

Om gratie te kunnen krijgen moet een straf onherroepelijk zijn en mag er geen andere strafzaak lopen. Smeets zegt dat de hoogte van de straf geen belemmering hoeft te zijn.

Een jaar geleden overleed de Thaise koning Bhumibol. Zijn crematie is op 26 oktober. De officiële kroning van zijn zoon wordt in de december verwacht.

Koude douche

Zijn raadslieden proberen Van Laarhoven op verschillende manieren uit zijn erbarmelijke verblijf in de Thaise gevangenis te redden en naar Nederland te halen. Mocht Van Laarhoven inderdaad terugmogen naar Nederland, dan wacht hem geen warm welkom. Hier verdenkt het OM hem van witwassen, oplichting, belastingfraude en valsheid in geschrifte. Zijn proces is wel uitgesteld.