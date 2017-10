Rotterdamse jihadist wilde aanslag op ’Hollanders’

Justitie eist acht jaar cel tegen de man, die een Bulgaarse Kalasjnikov had, een grote poster met een IS-vlag, computers en telefoons vol uiterst gruwelijke filmpjes, een enorme voorraad zwaar illegaal vuurwerk en handleidingen om met vuurwerkkruit een staafbom of bomgordel te maken.

A. praatte in de rechtbank honderduit, waarbij zijn toon tegen de rechtbank en de officier van justitie steeds zelfverzekerder en brutaler werd. „Ik ga liever strijdend ten onder met mijn verhaal dan dat ik zwijg.” De officier van justitie vindt al zijn verhalen ’volstrekt ongeloofwaardig’.

Tip van AIVD

Jaouad A. werd in december opgepakt na een tip van de AIVD. De geheime dienst zou zijn getipt door ’amateurspion’ Jimmy F., die in augustus zelf werd opgepakt vanwege de terreurdreiging op een concert in de Maassilo. Hij bewoog zich op internet in kringen van jihadisten en gaf informatie door aan de AIVD.

A. zegt dat hij niets wist van de Kalasjnikov in zijn kelderbox. Hij schermt met twee onbekende mannen die ook toegang tot zijn kelder zouden hebben, maar weigert namen te noemen.

Ook voor het zware vuurwerk, de afbeelding van de IS-vlag, bomhandleidingen en alle gruwelijke onthoofdings- en verminkingsfilmpjes voerde A. allerlei verklaringen aan. ’Ik ben gewoon een nieuwsgierig persoon. Kennis is macht.’

’Aanslag op Hollanders’

Zwaar belastend voor Jaouad A. is een afgeluisterd gesprek met een paar andere mannen. Het gaat over een aanslag op de Turkse ambassade of het consulaat. Jaouad A. zegt daarover: „Het is niet moeilijk om iets te bombarderen ofzo. De ambassade is 500 meter lopen, ik zie daar altijd Turken naartoe gaan, je gooit iets naar binnen, je schiet, zoiets zou ik kunnen doen. Sowieso die dingen kan ik gewoon doen, maar die mensen zijn wel moslim daarbinnen. Of ze nou supergelovig zijn of niet. Ga je dan gooien? Dan kies ik liever toch die Hollanders.”

Justitie liet beelden zien van het effect van vuurwerkbommen. Te zien was hoe een auto met slechts 18 cobra’s in de kofferbak volledig de lucht in gaat. Een tweede video toonde hoe een pijpbom met kruit de kartonnen ’omstanders’ in de proefopstelling volledig doorzeefde met dodelijke scherven.

