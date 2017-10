Zure smaak over Apple

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds 0,1 procent lager op 23.128 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2558 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,6 procent tot 6586 punten.

Wall Street staat verder stil bij het feit dat het precies dertig jaar geleden is dat de beurzen wereldwijd een stevige duik namen tijdens Zwarte Maandag. De crash van 1987 zag het grootste dagverlies ooit voor de Dow-Jonesindex; groter dan tijdens de beurskrach in 1929 en groter dan tijdens de financiële crisis in 2008.

Apple

Een koersverlies van 2,8 procent voor Apple woog op de graadmeters. Er zijn berichten dat de vraag naar de nieuwe iPhone 8 lager is dan verwacht omdat veel klanten wachten op de luxere iPhone X die later dit jaar uitkomt. Ook zouden er problemen zijn met de Apple Watch in China.

PPG, dat eerder dit jaar nog een poging deed om AkzoNobel over te nemen, zette een hogere omzet en een winst in de boeken. Die had nog hoger kunnen zijn als de orkanen die de VS teisterden niet in de weg hadden gezeten. PPG won 2 procent. Ook luchtvaartconcern United Continental (min 10,4 procent) had last van het weer en gaf aan dat de nettowinst door annuleringen tijdens het orkaanseizoen lager uit was gevallen.

Verizon

Verizon ging 1,6 procent omhoog. De cijfers vielen in goede aarde bij beleggers. Dat gold niet voor de resultaten van Philip Morris, dat 4 procent aan waarde verloor. Softwarebedrijf Adobe Systems sprong bijna 12 procent omhoog dankzij goede cijfers.

Ook investeringsmaatschappij Blackstone opende de boeken en ging 2,7 procent vooruit. Internetmarktplaats eBay leverde 1,7 procent in na tegenvallende vooruitzichten.

Uitkeringsaanvragen

Verder werd bekend dat de uitkeringsaanvragen in de VS zijn gedaald naar het laagste niveau sinds 1973 en dat de industriële bedrijvigheid rond Philadelphia flink is toegenomen.

De euro was 1,1833 dollar waard, tegen 1,1844 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 51,44 dollar. Brentolie zakte 1,5 procent tot 57,26 dollar.