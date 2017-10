Megapenis gestrand voor Ahoy

Veel mensen zagen de penis rondtrekken in Rotterdam-Zuid. „De spanband knapte en die moesten we even opnieuw vastmaken", legde de echtgenoot van Eden lachend uit op Radio Rijnmond.

’Lul nu eens achter de auto’

Bobbi Eden snapte de ophef in eerste instantie niet. „Je hebt het niet in de gaten, omdat de lul achter de auto zit en niet ervoor. We zijn veel nageroepen, maar de mensen hebben denk ik een leuke middag gehad”, voegt ze toe. Normaal gesproken is de megapenis te vinden in de achtertuin van de familie Eden.

De erotiekbeurs van Bobbi Eden vindt plaats van 27 tot en met 29 oktober in Ahoy.