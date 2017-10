Arrestaties na dood baby in Brunssum: ’Oppassers opgepakt’

De hulpdiensten gingen af op een melding dat een baby onwel was geworden in een woning. Reanimatie mocht niet baten, het kind werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar korte tijd later.

Bronnen melden aan De Limburger dat het drama zich afspeelde in een woning aan de Bongardstraat in de wijk De Egge. Daar hield de recherche donderdagavond een uitgebreid buurtonderzoek.

Twijfel over doodsoorzaak

Er werd nader onderzoek gedaan omdat er al snel werd getwijfeld over de doodsoorzaak. De politie heeft nu vastgesteld dat de baby een niet-natuurlijke dood is gestorven en gaat uit van een misdrijf. Er wordt onderzoek gedaan en de mensen die de zorg over de baby hadden, worden gehoord.

De politie doet verder geen mededelingen over de achtergrond van de verdachten.

’Diep tragische zaak’

Burgemeester Luc Winants van Brunssum reageert geschokt op de zaak. „Een afschuwelijke en diep tragische zaak, die onze gemeenschap in het hart raakt. Ook mij persoonlijk en de andere betrokken professionals, Maar laten we met z’n allen vooral niet te vroeg oordelen en veroordelen. Het onderzoek is in volle gang, het wachten is nu op de uitkomsten.”