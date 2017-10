Korps Commandotroepen oefent niet langer met scherp

Een oefening van commando's in een schiethuis in Ossendrecht ging in 2016 mis. Toen viel er een dode. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) oordeelde hard in een rapport. Er was tijdens de oefening helemaal niet goed met de veiligheid omgegaan.

Daarop besloot Defensie de KCT-opleiding volledig door te lichten. De OVV beval Defensie ook aan snel een eigen en veiliger schiethuis te bouwen.

Staking bijzondere schietoefeningen

Bijzondere schietoefeningen van het KCT met scherpe munitie zoals in schiethuizen zijn na het OVV-rapport gestaakt. Dat duurt nog wel tot het eind van het jaar, verwacht de bewindsman. Reguliere schietoefeningen gaan wel gewoon door. Daar mag met scherp worden geschoten.

Defensie komt begin volgend jaar met een reactie op de OVV-aanbeveling om een onderzoek te doen naar het veiligheidsbeleid bij het hele Defensie-apparaat.

Eigen schiethuis

In 2020 krijgt het KCT een eigen schiethuis met een 360 graden-schietbaan. Tot die tijd komt er een tijdelijke faciliteit op de kazerne van de elitetroepen in Roosendaal. Die moet dit jaar nog klaar zijn, aldus Klaas Dijkhoff van Defensie.