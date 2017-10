Zaak tegen winkelier Ton Stille om stoepboete

Dat is in Maastricht formeel verboden, omdat een deel van de weg wordt gebruikt voor een doel waarvoor het niet bestemd is.

De zaak kreeg landelijke aandacht. Volgens Stille is er sprake van ambtelijke willekeur en ongepast optreden door de BOA’s die hem een fikse boete gaven. Stille zat al vijftien jaar voor zijn winkel op de stoep, voor de gezelligheid en om met mensen te praten.

Na de rel die ontstond zag in Maastricht een Meldpunt Stoute Handhavers het licht. Stille wilde zelf de zaak laten voorkomen om aan de weet te komen waar je in Maastricht als ondernemer aan toe bent, verklaarde hij in 2013.

Het OM doet inmiddels al tweeënhalf jaar onderzoek naar de kwestie.

De advocaat kan zich niet voorstellen dat de kantonrechter Stille veroordeelt. Ook de ondernemer gaat uit van een vrijspraak. En zo niet? Stille: ,,Dan ga ik in hoger beroep.”

Het is nog onduidelijk of er vrijdag al een uitspraak volgt. Het kan ook een uitspraak nog twee weken op zich laat wachten.