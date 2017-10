Rumoer rond nieuwe minister Justitie

De aanstaande justitieminister, naast advocaat en hoogleraar ook bestuurder van de internationale advocatenfirma Allen & Overy, wordt onder meer beschuldigd van het verstrekken van onjuiste informatie aan een kantonrechter. Deze overtreding van advocatenregels zou begaan zijn tijdens een vorig jaar door Grapperhaus gevoerde ontslagprocedure voor de rechtbank Amsterdam.

Dit blijkt uit een klacht die een ex-werknemer van adviesbureau KPMG Meijburg afgelopen maand tegen de aspirant bewindsman heeft ingediend bij de deken van de Amsterdamse orde van advocaten.

De bewuste ontslagzaak draaide om de fiscalist Karim Aachboun, die in 2015 vanwege zijn Marokkaanse komaf zou zijn weggepest door de top van het gerenommeerde belastingadviesbureau Meijburg, onderdeel van accountantsreus KPMG. Advocaat Grapperhaus stond het adviesbureau bij in de ontslagprocedure tegen Aachboun, waarna de rechter in haar vonnis het adviesbureau ’ernstig verwijtbaar handelen’ verweet. In de loop van deze procedure verstrekte Grapperhaus informatie aan de rechter waarvan hij zou hebben geweten dat die onjuist was. De gewraakte informatie had betrekking op een onderzoek van de president van het gerechtshof in Den Haag naar misdragingen van een van de bestuurders van Meijburg die bij het hof plaatsvervangend raadsheer is.

Bij Allen & Overy maken ze zich geen zorgen over de klacht tegen Grapperhaus. „De klacht is volstrekt onterecht en zal naar onze overtuiging ongegrond verklaard worden”, laat een woordvoerder van het advocatenkantoor weten.

Het is de tweede keer in één week dat het prominente CDA-lid Grapperhaus in opspraak komt. Woensdag werden op het Binnenhof de wenkbrauwen ook al opgetrokken bij het lezen van de ongezouten commentaren die hij afgelopen jaren via Twitter de wereld in slingerde over met name Geert Wilders („Ontoerekeningsvatbaar”), Alexander Pechtold („Politieke windvaan”) en Mark Rutte („Flutpolitiek”).