Van Rijn wil snel nieuwe meetmethode sigaret

Fabrikanten maken gaatjes in filters. Bij de huidige meetmethode komt er via die gaatjes meer gewone lucht mee, wat zorgt voor een lagere uitslag van schadelijke stoffen dan rokers in werkelijkheid binnenkrijgen. Rokers drukken de gaatjes namelijk via de mond en de vingers dicht en inhaleren daardoor dus meer teer, nicotine en koolmonoxide.

Van Rijn laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek doen naar de werkelijke waarden. Die staan vanaf begin volgend jaar op op de website.

Volgens Van Rijn, die de Eurocommissaris heeft gevraagd het meetsysteem versneld aan te pakken, weet iedereen wel dat roken dodelijk is. ,,Maar mensen moeten in ieder geval ook weten wat ze echt binnen krijgen. Het lijkt er op dat de huidige gemeten waarden een flinke onderschatting zijn van wat mensen werkelijk binnenkrijgen. Daar moeten we zo snel mogelijk van af.''