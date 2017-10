Weer aanhouding voor schietpartij Groningen

De tweede arrestant is een 20-jarige inwoner van Groningen. De politie zei eerder er rekening mee te houden dat het slachtoffer bij toeval betrokken is geraakt bij het incident.

De tweede aanhouding vond woensdag plaats. De verdachte is vrijdagmiddag voorgeleid.

Verdachte in auto

Op de dag van de schietpartij werd al een 19-jarige Groninger aangehouden. Hij zat bij treinstation Groningen Noord in een auto. De politie was al op zoek naar die wagen op basis van informatie die uit buurtonderzoek naar voren was gekomen.

De politie is nu nog op zoek naar een derde verdachte. Het is de politie bekend wie hij is, maar de man wist dus tot dusverre op vrije voeten te blijven.

Beschoten aan de Korreweg

Het slachtoffer werd zondagmorgen beschoten aan de Korreweg. Hij fietste daar toen hij werd aangesproken door drie mannen die om hem heen gingen staan en een schot losten. Het slachtoffer werd geraakt, maar kon wegrennen. Tijdens zijn vlucht werd hij nog een paar keer beschoten.