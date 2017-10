Betonblokken op Dam geplaatst

Afgelopen maanden heeft Amsterdam, samen met politie en ondernemers, onderzocht waar het beste extra maatregelen kunnen worden genomen ter voorkoming van aanslagen. De stad gaat fysieke (bijvoorbeeld betonnen blokkades op de Dam en barrières bij de Heineken Experience) en organisatorische maatregelen nemen (aanpassen laad- en losregime). Ook wordt de samenwerking tussen overheid en ondernemers versterkt, schrijft loco-burgemeester Kajsa Ollongren in een brief aan de gemeenteraad.

Eerder gaf wijlen burgemeester Eberhard van der Laan opdracht voor het aanvullende onderzoek en maatregelen. Doel van de maatregelen is een aanslag waar mogelijk te voorkomen en als die toch plaatsvindt, zo snel mogelijk te beëindigen. Ondernemers riepen de gemeente daartoe eerder op.

’Winst te behalen’

„Tijdens de schouwen is geconstateerd dat er winst te behalen is in de samenwerking tussen overheid en (private) partijen bij een (dreigende) aanslag. Hierbij gaat het met name over kennisuitwisseling (wie doet wat en hoe te handelen bij een verdachte situatie), maar ook om het uitwisselen van informatie en het gezamenlijk oefenen ter voorbereiding op een aanslag.

Om op deze behoefte in te spelen wordt in november gestart met het verstevigen van de samenwerking tussen de overheid en ondernemers/toeristische attracties”, aldus Ollongren. „Concreet organiseert de gemeente in november en december diverse kennissessies met ondernemers/toeristische attracties om wederzijds inzicht te geven in het handelen bij een dreiging of aanslag. Hierbij zal de gemeente private partijen ook stimuleren en faciliteren om de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden in te vullen en preventieve maatregelen te nemen.”

Verzinkbare palen

Op de lange termijn zullen ook stevige, verzinkbare palen worden aangeschaft. In verband met levertijd en het verleggen van riolering, leidingen en kabels neemt dit tijd in beslag, aldus de locoburgemeester. Zij benadrukt dat een aanslag nooit helemaal valt uit te sluiten en dat de kans op een aanslag ook in Amsterdam al langere tijd reëel is. „Ook is het onwenselijk en onmogelijk om op alle locaties waar een aanslag kan plaatsvinden, maatregelen te treffen. De impact hiervan op het normale leven zou onacceptabel groot zijn.”

De driehoek van OM, politie en gemeente is volgens Ollongren al langer alert bij grote publieksevenementen. Ook zijn er afgelopen jaren zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen.