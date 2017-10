Geen straf voor tbs’er die therapeut met vork stak

Hij viel volgens RTV Drenthe vorig jaar juni tijdens een woedeaanval zijn therapeut in Hoeve Boschoord aan met een vork. Hij prikte ’het wapen’ in de nek van het slachtoffer.

Het OM wilde de man in het Pieter Baan Centrum laten onderzoeken om te zien of hij in aanmerking kon komen voor volwassen tbs met dwangverpleging. Jeugd-tbs kan namelijk maximaal zes jaar duren en zijn behandelaars denken dat de man nog niet is uitbehandeld.

De jeugd-tbs’er werd wel schuldig bevonden in de zaak, maar de rechtbank legt hem dus geen straf op, omdat ze zijn huidge behandeling ’niet willen onderbreken’.