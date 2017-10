Amsterdam onderzoekt komst slavernijmuseum

Volgens wethouder Simone Kukenheim (diversiteit) is kennis van de slavernijgeschiedenis voor alle Amsterdammers van belang. Bovendien is er veel aandacht voor het onderwerp, onder meer door de discussie over Zwarte Piet.

„Het aandeel van Nederland in de slavenhandel heeft zichtbare en onzichtbare sporen achtergelaten en is meer dan één zwarte bladzijde in de geschiedenisboekjes”, aldus de wethouder. „Het college is zich bewust van het belang van er- en herkenning van het slavernijverleden.”

Het stadsbestuur wil eerst onderzoek doen naar de wenselijkheid, het draagvlak en de vorm van een museale voorziening, die niet per se een gebouw of klassieke museuminrichting hoeft te zijn. Aanleiding hiervoor is een initiatiefvoorstel van enkele leden uit de gemeenteraad. De verkenning, waar de raad nog mee moet instemmen, gebeurt in samenwerking met het Rijk en andere betrokken partijen. Een onafhankelijk onderzoeker zou als het aan het college ligt nog dit jaar aan de slag kunnen.