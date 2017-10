Drukke spits door slecht weer en vakantie

Omstreeks 17.30 uur stond het verkeer over ongeveer 625 kilometer file vast. Het drukst was het op de A1 richting oosten en de A2 en A27 richting zuiden. Ook op de A73 van Nijmegen naar Venlo was het filerijden. Bij Rotterdam kampte het verkeer met veel ongelukken.

In de regio Noord begon vrijdagmiddag de herfstvakantie en in de regio’s Midden en Zuid is de vakantie bijna voorbij. Deze wisseling van de wacht leverde vooral in het midden en zuiden een drukke spits op.