Anne Faber begraven in Nijmegen

Dat meldt BN/De Stem. Anne Faber is opgegroeid in de omgeving van Nijmegen. De 25-jarige vrouw werd een week geleden gevonden in een bos bij Zeewolde, nadat zij twee weken daarvoor tijdens een fietstochtje was verdwenen.

Voor de moord op de vrouw is Michael P. gearresteerd. Hij werd aangehouden in een kliniek. P. was al eerder veroordeeld voor de verkrachting van twee tieners in Nijkerk. Het voorarrest van P. is met drie maanden verlengt.