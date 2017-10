’Vrouwen leren al op jonge leeftijd dat ze op hun hoede moeten zijn voor mannen’

Geamuseerd keek ze me aan toen ze vroeg of ik van mening ben dat een mannenbrein wezenlijk verschilt van een vrouwenbrein. "Volgens mij klopt het namelijk niet wat je beweert", zei ze, terwijl ze me met een flauw lachje aankeek.

Opvoeding

Volgens haar beleven vrouwen het leven wezenlijk anders dan mannen en dat kan voor een belangrijk deel worden verklaard door de opvoeding. Zo wordt bijvoorbeeld al op jonge leeftijd aan meisjes verteld dat ze op hun hoede moeten zijn voor mannen.

Oorvijg

Ergens in de evolutie van de mensheid is een weeffout gemaakt volgens mij. Bij de meeste diersoorten moet het mannetje het niet flikken om out of the blue ongewenst toenadering te zoeken. Dan wordt hij getrakteerd op een oorvijg en in het meest ongunstige geval bekoopt hij het met zijn dood.

