Live: vicepremiers bij Rutte op koffie

Als er nog vuiltjes aan een kandidaat zitten dan is dit het moment voor Rutte om nog in te grijpen, al gebeurt dat in de praktijk eigenlijk nooit. Tegelijkertijd is het gesprek een kennismaking met de ‘baas’.

De drie vicepremiers zijn vandaag aan de beurt. Op maandag en dinsdag komt de rest van het nieuwe kabinet langs.

Kasja mag eerst

De Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren (D66) mag vandaag als eerste. Zij is beoogd minister van Binnenlandse Zaken en Wonen. Daarna volgt de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (CDA). Hij komt op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als laatste komt Carola Schouten (ChristenUnie). Zij is nu Kamerlid en wordt minister van Landbouw, Natuur en Voedingskwaliteit.

