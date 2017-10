Omwonenden kliniek nog steeds bezorgd

De beruchte Turkse vrouwenhandelaar Saban Baran (46) is in Duitsland ontmaskerd als zwendelaar. Saban, die op last van de Nederlandse rechter nog altijd een straf van acht jaar moet uitzitten, is met misdaadgeld een callcenter in Turkije begonnen. In opdracht van Duitse energiebedrijven ronselt het callcenter van Saban nieuwe klanten in Duitsland. De methodes die hij daarbij gebruikt zijn volgens de gerenommeerde Duitse krant Der Spiegel zeer dubieus.