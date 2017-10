Saban Baran slaat weer toe: nu met stroom

Der Spiegel pakt online en in de krant groot uit met een reportage over Saban Baran en onthult hoe de Turkse vrouwenhandelaar vanuit Antalya Duitse burgers laat benaderen om energiecontracten af te sluiten of over te sluiten. Daarbij bedriegt en bedreigt hij, concludeert Der Spiegel aan de hand van langdurig eigen onderzoek.

Saban Baran is al jaren ook een plaaggeest van de Nederlandse justitie. Hij voerde een waar schrikbewind op de Amsterdamse wallen, waar hij tientallen vrouwen voor zich liet werken. Hij mishandelde, vernederde en verkrachtte vrouwen en liet ze onder onmenselijke omstandigheden achter de ramen werken.

Als ’zijn’ vrouwen niet genoeg verdienden werden ze in Vinkeveen urenlang in het water aan steigerpalen vastgebonden. Na tot acht jaar te zijn veroordeeld, kreeg hij van het gerechtshof een weekend verlof. Baran vluchtte naar zijn vaderland Turkije, dat hem niet uitleverde.

Saban werd door deze krant twee keer opgespoord in Antalya, waar hij discotheek Escape begon en later dus een callcenter. De Nederlandse justitie droeg het hele dossier over aan Turkije met daarbij het verzoek hem zijn straf in eigen land te laten uitzitten. De Turkse rechter honoreerde dat verzoek, maar de zaak loopt nog steeds in hoger beroep. Deze zomer zat Saban wel enige tijd vast, maar hij zou inmiddels weer vrij zijn en naar Oekraine zijn gevlucht.

