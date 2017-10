Harthulp steeds sneller

„Elke dag worden hierdoor zes mensenlevens gered, per jaar zijn dat er ruim tweeduizend”, berekent de Hartstichting.

Nederland is volgens directeur Floris Italianer van de Hartstichting nu het eerste land ter wereld dat een dergelijk fijnmazig systeem van goed opgeleide hartvrijwilligers heeft die elk moment in actie kunnen komen. „Zóveel hulpverleners die direct oproepbaar zijn in geval van een hartstilstand, het is een absolute mijlpaal in de hulpverlening. Precies één procent van de bevolking staat nu als hulpverlener geregistreerd. Ze kunnen allemaal reanimeren en een AED (automatische externe defibrillators), een hartdefibrillator, bedienen.”

Minuten

Vandaag wordt die 170.000e burgerhulpverlener geregistreerd. Het betekent volgens de Hartstichting dat een belangrijke stap is gezet op weg naar de zogeheten ’6-minutenzone’. De eerste zes minuten zijn cruciaal na een hartstilstand thuis of op straat. Op tijd reanimeren is de belangrijkste factor in de overlevingskansen. Per week worden ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Zo’n 80 procent van de hartstilstanden vindt in de huiselijke omgeving plaats.

Floris Italianer ondervond onlangs zelf dat het centrale oproepsysteem, via een app op de mobiele telefoon, naar hij zegt, feilloos werkt. „Ik werd thuis centraal opgepiept. Er bleek een kind in nood, vlakbij waar ik woon. Ik ben er met een AED naartoe gesneld. Het bleek om een baby te gaan. Uiteindelijk bleek er geen sprake van een hartstilstand, maar van flinke koortsstuipen. Maar ik zag nu in de praktijk het grote belang van snel reageren.”

Verdubbeling

In 2014 stond de teller op 68.000 burgerhulpverleners. In drie jaar tijd is dit aantal ruim verdubbeld. De Hartstichting wil nu dat er ook minstens een verdubbeling plaatsvindt in de landelijke registratie van het aantal AED-toestellen. „We willen het komend jaar zeker 30.000 AED registreren, nu zijn er 12.000 aangemeld.”, stelt directeur Italianer. „We weten dus niet waar ze zich allemaal bevinden. En dat is wel essentieel voor een zo optimaal mogelijk systeem van harthulpverlening.”