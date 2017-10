Heel Holland ziet bakker Hans winnen

De finale van het bakprogramma werd daarmee nog beter bekeken dan die van de vorige editie, toen 2,8 miljoen mensen de ontknoping zagen.

Heel Holland Bakt was daarmee zondag veruit het best bekeken programma, gevolgd door het NOS Journaal van 20 uur met 2,8 miljoen kijkers. Studie Sport Eredivisie werd door 2,5 miljoen mensen gezien en was daarmee het op twee na best bekeken tv-programma.

Zondag werd in de eredivisie de klassieker Feyenoord-Ajax gespeeld, een wedstrijd die met 1-4 in het voordeel werd beslecht van de Amsterdammers.