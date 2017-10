'Vrije artsenkeuze mag beperkt worden'

De burger heeft namelijk genoeg keuze uit zorgverzekeringen, waardoor niemand verplicht is om een zorgverzekering te kiezen die de zorg vergoedt bij een beperkt aantal artsen. Dat meldt de Volkskrant vrijdag.

De Eerste Kamer vroeg om een advies, nadat het wetsvoorstel over het afschaffen van de vrije artsenkeuze flink was gewijzigd. Mogelijk was dit in strijd met het Europese vrije verkeer van patiënten. Maar de Raad verwacht dat voldoende concurrentie ervoor zorgt dat er polissen blijven waarmee een patiënt zelf zijn medisch specialist of ziekenhuis kan kiezen. Dat geldt ook voor de keuze van zorg over de grens.

De verwachting is dat goedkopere polissen vanaf januari 2015 alleen zorg van een selecte groep artsen vergoeden. Duurdere restitutiepolissen blijven alle zorg vergoeden.