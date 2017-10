Storingslampje brandt vaakst bij Franse auto

Politie en justitie gaan deze week aan de slag met het drank- en drugsprobleem bij kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder. Dat heeft burgemeester Koos Janssen beloofd. Tijdens drie bewonersbijeenkomsten zondag en maandag bleek dat het vermeende gebruik onder patiënten van de kliniek de omwonenden een doorn in het oog is.