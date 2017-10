’Salaris topbestuurders zorg boven de norm’

Tientallen jaarverslagen en salarisopgaven van de zorgbestuurders zijn bekeken en van 92 procent van de onderzochte bestuurders was bekend in welke categorie ze vallen en welke norm voor hen geldt. Van hen verdiende 21 procent boven de norm.

De vijftig best verdienende bestuurders in de zorg streken in 2016 samen ruim 13 miljoen euro op. Koploper was Jos Aartsen van het Universitair Medisch Centrum Groningen die vorig jaar 310.706 euro verdiende. Olof Suttorp van het Amphia Ziekenhuis in Breda en omgeving (309.080 euro) en Piet Batenburg van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven (308.075 euro) verdienden iets minder..

Tweede Kamer

Het maximale bedrag dat een nieuwe bestuurder in de zorg mag verdienen, is gelijk aan het salaris van een minister. In 2016 was het ministerssalaris 179.000 euro.

In de Tweede Kamer wordt boos gereageerd op de uitkomsten van het onderzoek. Hoe kan dit, vraagt Corinne Ellemeet van GroenLinks zich af. Ze wil een debat over de kwestie.

Waanzin

Gijs van Dijk (PvdA) noemt het „totaal fout bestuurdersgedrag. Durven ze eigen medewerkers nog in de ogen te kijken?.” Hij benadrukt dat een speciale wet deze praktijk snel verbiedt en dat het een aflopende zaak is.

De SP spreekt over waanzin, waar een einde aan moet komen. „Geld voor zorg, moet naar zorg”, aldus Lilian Marijnissen.