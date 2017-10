Politie jaagt op man in Vondelpark

Sinds augustus heeft de politie al acht meldingen gehad van dit soort incidenten. „We hebben het vermoeden dat het om dezelfde dader gaat maar dat weten we nog niet zeker”, aldus een politiewoordvoerder tegen AT5.

Hij vervolgt: „We hebben in eerste instantie zelf extra toezicht gehouden om te kijken of we hem op heterdaad konden pakken. Dat is nog niet gelukt en de aanvallen worden steeds agressiever, dus nu roepen we de hulp van het publiek in.”

Vroege ochtend

Meestal slaat de dader in de vroege ochtend toe. Het laatste slachtoffer in de reeks was een 14-jarig meisje. Het meisje fietste rond 08.00 uur met een vriendin door het park, toen ze afstapte vanwege de regen en lopend verder ging. Haar vriendin reed door en wachtte even verderop onder een brug.

Ineens kreeg het lopende meisje een trap in haar knieholte waardoor zij haar evenwicht verloor. Daarop gaf de man haar een soort klap in het gezicht en drukte hij de substantie er tegenaan. Het goedje leidde niet tot verwondingen.

De politie is op zoek naar een licht getinte man met een smal postuur. Hij was sportief gekleed in een donkerkleurige jas met capuchon, een driekwart broek tot net iets over de knie en een zwarte legging en sportschoenen.