Europees Parlement wil verbod op Roundup

De stof glyfosaat in Roundup moet worden verboden, wil het parlement. Ⓒ EPA

STRAATSBURG - Glyfosaat, de mogelijke kankerverwekkende stof in de onkruidverdelger Roundup, moet over vijf jaar zijn verboden in de Europese Unie. Een meerderheid van het Europees Parlement (355 tegen 204) is voor zo’n verbod, bleek dinsdag bij een stemming in Straatsburg.