Bye bye Blind

De politie heeft nog veel vragen over een misdrijf vorige week bij de Krabbeplas in Vlaardingen. Daar werd in een sloot het stoffelijk overschot van een 21-jarige Rotterdamse gevonden. Inmiddels is duidelijk dat ze is gestoken. De 31-jarige verdachte, uit Schiedam, zit nog vast. Het is nog niet duidelijk of hij erbij betrokken was.