De goedkoopste Europese vakantielanden

1. Albanië

Op nummer 1 in deze top 10 van goedkoopste Europese vakantie landen staat Albanië. Lange tijd werden toeristische activiteiten verboden door dictator Enver Hoxha en hoewel het land sinds 1991 niet meer gebogen gaat onder een sterk communistisch regime, zijn de meeste vakantiegangers in Albanië nog altijd de Albaniërs zelf. Toch heeft het land veel te bieden aan de vakantieganger. Voor de nodige zonnestralen en zeepret kun je terecht op de lange kustlijn, maar het land beschikt ook over een groot cultureel en historisch erfgoed. Sterker nog, in sommige delen waan je je de hele dag in een museum dankzij de overblijfselen uit de Griekse en Romaanse tijd.

2. Macedonië

In Macedonië is het toerisme pas net in opkomst. De bevolking is er zelfs nog daadwerkelijk blij als er een buslading toeristen met camera's om de nek uitstapt. Het is dan ook mede dankzij de vriendelijkheid dat een vakantie in Macedonië onvergetelijk zal zijn. Bovendien is het land nog helemaal eigen, er is bijvoorbeeld geen Fred Kroket op iedere straathoek en al zeker geen Hollandbar. Je hoeft dus niet helemaal naar een uithoek om het échte land te ontdekken. Vooral een bezoek aan de stad Ohrid mag niet ontbreken tijdens je trip. De stad ligt hoog op de oever van een prachtig meer en herbergt een schat aan monumenten uit het Byzantijnse Rijk.

3. Bulgarije

Dankzij de ligging aan de Zwarte Zee is Bulgarije zeer populair als strandvakantie, maar ook het binnenland is zeker het bezoeken waard. Van de tientallen monumenten uit verschillende historische periodes die het land rijk is, hebben er maar liefst negen een plek gekregen op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Bezoek de prachtige kloosters en oude tombes en kijk je ogen uit in de stad Nessebar, een stad uit de oudheid. Maar ook het Nationale Park Pirin en het rilagegebergte zouden hoog op je to do lijstje moeten staan als je op vakantie gaat naar Bulgarije.

4. Litouwen

Minder bekend als vakantieland is Litouwen. Toerisme is hier dan ook pas net in opkomst, maar dat wil zeker niet zeggen dat je er als toerist niets kunt. In tegendeel, het gereconstrueerde kasteel van Trakai, de waterrijke omgeving en het plaatsje Trakai zelf zijn de grootste toeristische attracties van Litouwen. Maar ook de hoofdstad Vilnius is met zijn oude kerken, gebouwen en natuurgebied een trekpleister. het is dan ook niet voor niets dat de binnenstad wordt beschermd door UNESCO.

5. Roemenië

Als er één land rijk is aan cultuur, is het Roemenië wel. Behalve de Roemenen zelf, wonen er veel Hongaren, Duitsers en natuurlijk de Roma zigeuners. Bij al deze culturen horen logischerwijs ook tradities en die zijn allemaal terug te vinden in Roemenië. in zowel klederdracht als muziek, dans en theater. Zeker als je van wandelen en fietsen houdt is het land dankzij de uitgestrekte ongerepte natuur de ideale bestemming. De hoofdstad Boekarest mag ook zeker niet vergeten worden. De stad werd niet voor niets ooit 'klein Parijs' genoemd.

6. Hongarije

Je hoeft nooit in Hongarije te zijn geweest om de twee grootste trekpleisters te kennen, maar het land heeft veel meer te bieden dan Boedapest en het Balatonmeer. Het afwisselende landschap van vlaktes, heuvels en bergen, de enorme hoeveelheid aan grotten, de vijf nationale parken en het rijke culturele leven. Allen dragen bij aan de schoonheid van Hongarije. Maar ook de wijn- en muziekfestivals en evenementen maken het een uiterst fijn land. Niet te vergeten de beroemde thermaalbaden en fantastische waterparken. De Hongaren zijn gek op lekker eten en drinken en in dit land blijkt maar weer dat dat niet veel hoeft te kosten. Voor minder dan een tientje geniet je van een heerlijke maaltijd, inclusief wijn en koffie.

7. Polen

Terwijl Nederland voor de Polen een zeer populaire bestemming is, is dat andersom opmerkelijk genoeg niet het geval. Geheel onterecht want behalve dat Polen een zeer gastvrij en vriendelijk land is, kent het ook een rijke historie die op veel plaatsen nog steeds terug te zien is. Steden als Krakow, Warschau en Gdansk zijn absolute pareltjes. Vooral Gdansk is de laatste jaren sterk in opkomst en is de ideale plek als uitvalsbasis voor je vakantie. Want behalve een historisch centrum met gebouwen die soms wel uit de dertiende eeuw stammen, een fantastisch uitgaansleven en zeer lage prijzen, is er ook een prachtig strand strand.

8. Slowakije

Op 1 januari 1993 werd Tsjecho-Slowakije opgesplitst in twee landen: Tsjechië en Slowakije. Het eerste land was direct bekend bij toeristen, maar Slowakije leek altijd een beetje achter te blijven. Toch is dit niet terecht. Slowakije is dankzij de vele verschillende landschappen en het rijke historische erfgoed een prachtig vakantieland. Vooral de bergen en de daarbij horende uitzichten zijn adembenemend. Slowakije is bij uitstek het land om helemaal tot rust te komen. Is het niet vanwege de omgeving dan wel door talloze kuuroorden die het land rijk is.

9. Tsjechië

Niet geheel onverwacht staat ook Tsjechië in de lijst goedkoopste Europese vakantiebestemmingen. Bij velen staat het Oostblokland bekend als slechts een arme en wellicht vervallen bestemming, maar het is tevens een prachtig land. Vooral de hoofdstad Praag is een bezoekje waard, de stad hoort dan ook niet voor niets tot de mooiste metropolen van de wereld. Slenter door de straten, langs pleinen en historische gebouwen, bezoek musea, burchten en kastelen. Het land barst van de culturele hoogstandjes. Maar ook als je gewoon lekker wilt feestvieren, zit je goed in Tsjechië. Vergeet dan ook vooral niet het wereldberoemde Tsjechische bier te drinken.

10. Portugal

Gezien deze lijst gedomineerd wordt door Oost-Europese landen, is Portugal een vreemde eend in de bijt. Toch behoort dit pareltje aan de Atlantische Oceaan tot een van de armste landen van Europa. Hoewel sommige plaatsen erg vervallen zijn, heeft Portugal genoeg te bieden aan de natuur- en cultuurliefhebbers. Vooral Porto en Lissabon zijn een must om te bezoeken. Zo heeft bijna elke wijk van Lissabon wel een bouwkundig hoogstandje, maar proef je ook nog de prachtige en imponerende invloeden uit het verleden. De Fado muziek die uit iedere steeg en bar schalt maakt de ervaring helemaal compleet. Ook voor de strandliefhebber is Portugal het ideale land. Vooral de Algarve is erg populair onder toeristen, maar er zijn ook meer dan voldoende verlaten strandjes en prachtige rotsformaties waar je je heerlijk kunt terug trekken van de massa.