Man met enkelband pleegt zware overval

De verdachte had tevens een fors strafblad. Hij werd vaker veroordeeld voor onder meer een gewelddadige woningoverval. De man was vervroegd vrijgelaten na een veroordeling in 2014, weet Dagblad van het Noorden.

De vrouw die in Assen op 25 juni beroofd werd, verklaarde dat ze met een mes werd bedreigd tijdens de overval. De verdachte sloeg de ruit van het raam kapot, ondertussen was de vrouw gevlucht naar haar badkamer, waar ze zich had opgesloten. „Geld, geld, geld”, riep de verdachte hard.

Onwaarschijnlijk ontkennend

De vrouw ging overstag en deed de badkamerdeur open. Vervolgens werd ze met een mes bedreigd, verklaarde ze in de rechtbank. Uiteindelijk gaf ze geld dat ze in haar keukenlade had aan de indringer. Nadat hij vertrok, viel ze buiten haar woning flauw.

Zelf ontkent hij de overvaller te zijn, maar erkent hij wel ’in het steegje bij het huis te zijn geweest op dat moment’. Wel kwam hij regelmatig in de woning boven de vrouw, om daar cocaïne te scoren. De verdachte werd door vijf getuigen en het slachtoffer aangewezen als de dader. Dat gegeven kon hij in de rechtbank niet verklaren. Ook werd er een bebloed mesje bij hem thuis gevonden. Toen hij wegvluchtte van het huis, probeerde een getuige hem nog tegen te houden. Die raakte lichtgewond door een mesaanval van de verdachte.

De officier van justitie noemt de Assenaar dan ook - gezien het bewijs - „een onwaarschijnlijk ontkennende verdachte.” Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.