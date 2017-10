Arrestaties om illegale handel pups

In België is in deze zaak een dierenarts opgepakt en uitgeleverd aan de Nederlandse politie. De arts wordt verdacht van het leveren van illegale diergeneesmiddelen aan een Nederlandse hondenhandelaar. Hij zou ook gefraudeerd hebben met dierenpaspoorten.

Het strafrechtelijk onderzoek is begonnen na meerdere meldingen over de verkoop van zieke pups en mogelijke illegale handelingen met pups. Het gaat om het niet juist identificeren en registreren van de pups en het invoeren van de pups zonder gezondheidscertificaat.

Als onderdeel van het onderzoek zijn er in juli al in Hongarije verschillende doorzoekingen gedaan en zijn er getuigen gehoord.