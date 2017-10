Zwembad past tekst aan na kritiek Wilders

Op de site van het bad stond te lezen onder het kopje ’(Allochtone) dameszwemmen’: ’Heeft u zin om te leren zwemmen met alleen vrouwen in een afgeschermde ruimte?’ Omdat het woord ’allochtone’ tussen haakjes was geplaatst, werd volgens Wilders de suggestie gewekt dat alleen migrantenvrouwen in het zwembad welkom zijn.

Manager Richard Ritmeester van zwembad Dol-fijn zegt tegen de nieuwssite Rijnmond.nl dat de informatie op de website van het zwembad niet actueel was. „Het is gewoon een zwemuurtje voor vrouwen en er zijn op dat moment geen andere zwemlessen. Zo hebben we ook een zwemuurtje voor naturisten en ouderen met dementie.”

Zwemmen voor moslimbroeders

Wilders haalde dinsdag op Twitter ook zwembad Groenoord in Schiedam aan. Dat bad is sinds 2015 regelmatig uitsluitend toegankelijk voor ’moslimbroeders’. Groenoord wordt voor bepaalde gelegenheden afgehuurd door de islamitische jongerenorganisatie Zafer.