Beschoten restaurant Eindhoven dicht

Het restaurant aan de Alberdingk Thijmlaan werd volgens de politie zondagochtend doelgericht beschoten met een zeer zwaar kaliber automatisch vuurwapen. Daarbij raakte niemand gewond. Wel zaten er in het gebouw meerdere kogelinslagen en op de parkeerplaats vond de politie ongeveer dertig hulzen.

Na het incident ging het restaurant gewoon open. Zolang het onderzoek nog loopt, wil Jorritsma echter dat Het Stadspaviljoen gesloten blijft. Het restaurant ligt in een park en bij een theater en volgens de burgemeester is de veiligheid van buurtbewoners en voorbijgangers in het geding.