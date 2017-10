Hardere aanpak illegaal wonen

De bewoners van park Everstein in die plaats krijgen binnenkort een brief toegestuurd met drie opties. Ze moeten aantonen er maar tijdelijk te wonen, vertrekken of een dwangsom van duizenden euro’s betalen.

’Alle zaken voor 2019 op orde’

„De aanpak van illegale bewoning staat dit jaar op de planning vanwege de fusie Vijfheerenlanden”, vertelt woordvoerster Ellen Zaadnoordijk. De gemeente wil ’schoon de poort door’. Alle zaken moeten voor 2019 op orde zijn.

De eigenaar van camping Everstein zegt dinsdagmiddag nog niets over de aanstaande controle gehoord te hebben. Hij wil daarom niet reageren of uitspraken doen over illegale bewoning op zijn terrein.

Permanent bewoond

De gemeente ziet echter reden genoeg voor actie. „We verwachten dat dertig van de vijftig chalets permanent bewoond zijn.”

Bij alle vakantiehuisjes valt binnenkort een brief van de gemeente op de mat. Hierin wordt nog eens aangegeven dat Vianen niet gediend is van dergelijk permanent verblijf. Daarna is het aan de bewoners zelf.

„We geven een redelijke overgangstermijn om een nieuwe woonruimte te vinden”, vertelt de gemeentewoordvoerster. Mensen die hun chalet als hoofdverblijf gebruiken, kunnen nu nog zonder represailles vertrekken. Wie in een uitzonderlijke of moeizame situatie zit, een scheiding of een huis dat net verkocht is bijvoorbeeld, moet aangeven tijdelijk op het vakantiepark te wonen.

Boete

Illegale bewoners die toch blijven zitten, kunnen rekenen op een flinke boete. Zodra de overgangstermijn verstrijkt, moeten zij maar liefst 20.000 euro aan de gemeente betalen.

Het dreigement van de gemeente Vianen is flink, maar zeker niet ongebruikelijk. Ook de gemeente Soest zou een dwangsom van 5000 per maand opleggen, als de permanente gasten van vakantiepark Duynparc niet begin deze maand vertrokken waren.

Hetzelfde geldt voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Recreatiedorp De Ossenberg in Overberg bleek tijdens een controle van onder andere de politie en het UWV vol te zitten met illegale bewoners. Deze zomer maakte de gemeente dan ook bekend veel strenger te gaan controleren.