Buba mag toch blijven!

Dat laat minister Kamp (Economische Zaken) weten na vragen van de Partij voor de Dieren. Sinds twee jaar kent Nederland een verbod op wilde dieren in circussen. Buba werd direct een probleemgeval. Na tijdelijk verblijf elders werd de voormalige ’ster’ depressief. Ze keerde met een speciale ontheffing terug naar Freiwald.

Na onderzoek door drie dierentuinhuisartsen blijkt dat Buba ’mentaal en fysiek’ in staat is om te verkassen naar een ander onderkomen. „Er is, rekening houdend met de specifieke situatie van Buba, gezocht naar een geschikte plek. Deze bleek niet beschikbaar in Europa, daarom heeft het circus een tijdelijke ontheffing ontvangen”, schrijft Kamp.

De bewindsman laat weten dat een dierentuin in België in eerste instantie de olifant zou kunnen opvangen, maar dat bleek later niet het geval te zijn. Buba mag daarom vooralsnog gewoon bij haar eigen verzorgers van het circus blijven.

Boosheid

Dierenactivisten maken zich al langer boos over de uitzonderingspositie voor Buba. De dierenpartij wil dat de olifant niet als publiekstrekker wordt ingezet.

Kamp laat weten dat het geheel afschermen van de olifant, door haar bijvoorbeeld in een tent te plaatsen, niet in het belang is van het welzijn van Buba. Voor de reuzin geldt wel een verbod op optreden en direct contact. Dit laatste betekent dat haar fans de olifant niet mogen aanraken.