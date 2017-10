Zacht herfstweer vanaf vrijdag voorbij

Met maxima van 10-13 graden ligt de maximumtemperatuur komend weekend en begin volgende week rond of net onder de normale waarden voor de tijd van het jaar, aldus Weeronline.

Veel bewolking

Woensdag en donderdag is er meestal veel bewolking en valt soms wat lichte (mot)regen. Met 15 graden op de Wadden tot 17-18 graden in het zuiden is het zacht voor de tijd van het jaar. Woensdag waait er eerst nog een stevige zuidwestenwind, donderdag is de wind westelijk en op de meeste plaatsen zwak tot hooguit matig.

Vrijdag komt de wind uit het noordwesten en voert geleidelijk koudere lucht aan. Het wordt 13-15 graden. In de ochtend valt lokaal wat regen, maar in de middag volgen mooie opklaringen.

Vanaf wintertijd nog wat kouder

Zaterdag is de middagtemperatuur met circa 13 graden normaal voor eind oktober. Het weerbeeld bestaat uit enkele buien en zonnige momenten. Tijdens de nacht naar zondag gaat de wintertijd in. Deze nacht verloopt waarschijnlijk bewolkt en regenachtig. De minimumtemperatuur ligt rond 9 graden. Zondag is het met maxima van 11-12 graden vrij koud voor de tijd van het jaar. Enkele buien en een stevige noordwestenwind maken het voor het gevoel nog wat kouder.

Begin volgende week ligt de middagtemperatuur waarschijnlijk tussen 10 en 13 graden. Op sommige plekken in het oosten kan de maximumtemperatuur een keer onder 10 graden blijven steken. In de nachten koelt het af naar een graad of 6. Tijdens een nacht met brede opklaringen kan het lokaal afkoelen richting het vriespunt.

Voor het eerst in zes maanden weer zo koud

Het is lang geleden dat de temperatuur overdag de 10 graden niet bereikte. De laatste keer dat dit lokaal in Nederland gebeurde was op Bevrijdingsdag. In Hoogeveen kwam de temperatuur die dag niet verder dan 9,3 graden.

Ook in Nieuw-Beerta (9,4 graden) en Twente (graden 9,4) werd 10 graden niet gehaald. De laatste keer dat de maximumtemperatuur in grote delen van Nederland, waaronder De Bilt, onder 10 graden bleef steken was op 25 april.

Laatste vorst was op 10 mei

De laatste keer dat de temperatuur op normale meethoogte onder het vriespunt dook was in de nacht naar 10 mei. In De Bilt werd het -0,1 graden. Het koudst was het die nacht in Deelen (Gelderland) met -1,6 graden.